Boschetto, piantumazione di nuovi alberi e immissione in vasca di carpe e tartarughe

Sabato 10 aprile alle ore 10,30 il sindaco Salvo Pogliese si recherà nel boschetto della Plaia per assistere alla piantumazione di 200 alberi di pino marino, donati alla città dall’associazione Mercati Contadini Siciliani e Agriturist insieme al collegio degli agrotecnici di Catania, e al ripopolamento ittico del laghetto interno allo storico polmone verde, con l’immissione di esemplari di carpe e tartarughe, specie già presenti seppure in numero ridotto, nella grande vasca che recentemente è stata completamente bonificata. All’iniziativa parteciperanno anche l’assessore all’ambiente Fabio Cantarella e il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro e i volontari dell’associazione Plastic Free che si occuperanno degli interventi straordinari di pulizia dell’area, ritornata negli ultimi mesi punto di riferimento per famiglie, bambini e sportivi grazie ai lavori di ripristino e riqualificazione promossi dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Corpo Forestale della Regione Siciliana.