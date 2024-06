"Dammi i soldi o ti ammazzo", botte e minacce nei confronti della madre: arrestato

I carabinieri della stazione di Librino hanno arrestato un 25enne catanese per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed estorsione ai danni della madre e della zia materna.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania, hanno fatto luce su condotte abusive ripetute nel tempo dal giovane nei confronti dei suoi familiari. La madre, stanca delle continue richieste di denaro del figlio, che utilizzava per acquistare droga, ha denunciato il ragazzo ai carabinieri.

In un episodio il 25enne ha picchiato e insultato la madre per costringerla a dargli soldi per comprare droga. Le ha anche sottratto il telefono cellulare e l'ha minacciata di morte: "Dammi i soldi o ti ammazzo", per poi desistere per il fermo rifiuto della madre ed anche per l’intervento dei carabinieri allertati dalla donna.

In un'altra occasione, il giovane ha strattonato la zia per ottenere denaro, senza riuscire nel suo intento grazie alla resistenza della donna. Il 25enne ha poi aggredito nuovamente la madre, strappandole la borsetta dopo averla picchiata. Le lesioni riportate dalla donna l'hanno costretta a recarsi al pronto soccorso.

I carabinieri hanno avviato il "codice rosso" e hanno eseguito gli accertamenti necessari. Le indagini hanno permesso di delineare il quadro dei maltrattamenti subiti dalle vittime e hanno portato all'arresto del 25enne, che si trova ora agli arresti domiciliari.

