Botti di Capodanno, nella provincia etnea due feriti agli occhi e tre alle mani

Due feriti agli occhi, tre alle mani e un altro al ginocchio. E' il bilancio dei feriti registrati a Catania dopo i botti di Capodanno. Come riporta Agi, a causa dello scoppio improvviso, due persone sono state colpite al volto, un uomo di 42 anni di Acireale ha riportato una ferita all'occhio. Nello stesso ospedale sono finiti due giovani di Misterbianco e Riposto con traumi alle mani.

L'altro ferito al volto è stato medicato al Garibaldi centro. Gli altri due feriti sono finiti nei pronto soccorso dell'ospedale San Marco: uno ha subito la frattura di un dito della mano sinistra con una prognosi di 30 giorni; il secondo ha riportato una lesione al ginocchio con una prognosi di 20 giorni.

Sono decine in tutta Italia le persone ferite. Il bilancio peggiore si registra a Napoli, dove almeno 12 persone, nel corso dei festeggiamenti, hanno riportato ferite a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico o colpi d'arma da fuoco e hanno avuto bisogno di cure mediche nelle strutture sanitarie cittadine.

Complessivamente in Sicilia, sono stati 31 gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno. Sono stati 646 in tutta Italia, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 558. Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti, alcune autovetture parcheggiate in strada.