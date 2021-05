Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bottiglie di vino sotto la maglietta, tre ladri arrestati dopo un furto in supermercato | Video

I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altra merce oggetto di furto per un valore di circa 200 euro. La refurtiva sottratta al Conad è stata restituita al direttore dell’esercizio commerciale, mentre sono in corso accertamenti per stabilire quali altri supermercati siano stati “visitati” da tre ladri di Avola