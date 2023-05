Caltagirone, via alle domande per il bonus asili nido

Anche quest'anno è possibile presentare la richiesta per il bonus asilo nido, tramite il sito web dell’Inps. L'agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 – fruibile anche dalle famiglie dei bambini che frequentano i nidi comunali calatini “Peter Pan”, “Arcobaleno” e “I Folletti” -, prevede il rimborso delle spese sostenute dai genitori per i figli fino a 3 anni per pagare le rette di frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, o forme di assistenza domiciliare in favore di bambini affetti da gravi patologie croniche che non possono frequentare il nido.

La Legge di Bilancio 2020 ha elevato l'importo del bonus fino ad un massimo di 3mila euro sulla base dell'Isee in corso di validità, come segue: Isee fino a 25mila euro - bonus totale annuo pari a 3mila euro; Isee da 25.001 a 40mila euro - bonus totale annuo pari a 2.500 euro; Isee oltre 40mila euro - bonus totale annuo pari a 1.500 euro. La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2023. La presentazione può essere fatta online tramite il portale dell'Inps, oppure rivolgendosi a un ente di patronato per ricevere assistenza.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web del Comune al link: https://www.comune.caltagirone.ct.it/ente/avvisi/147