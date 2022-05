Tremestieri Etneo, progetto "Bowling a scuola": "Edmondo De Amicis" alla finale nazionale

Un progetto nazionale organizzato dalla FISB (Federazione Italiana Sport Boowling) e nato dalla collaborazione del presidente della Asd Smiley Club,Giuseppe Senna, in collaborazione con il bowling Frenz di Tremestieri Etneo, del sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando e del Dirigente Scolastico della scuola "Edmondo De Amicis", Prof.ssa Palmieri Tiziana. 'Il bowling a Scuola", questo il nome del progetto, ha visto la partecipazione dei ragazzo dell'istituto comprensivo del paese etneo.

La finale nazionale si è svolta a Roma il 21 maggio, presso il Centro Bowling Brunswick Acqua Acetosa e la scuola ha partecipato con una squadra maschile ed una squadra femminile, in rappresentanza della Regione Siciliana per la loro categoria. I ragazzi hanno ottenuto un risultato eccezionale in quanto si sono classificati al primo posto come squadra maschile, composta dagli alunni Russo Simone, Coco Gabriele e Barbagallo Mario ed al secondo posto come squadra femminile, grazie alle alunne Conti Sofia, Mansi Giuliana e Termini Marika. Gli alunni sono stati preparati dalle Prof.sse Marina Castorina, Giuseppina Zappalà, Daniela Barcellona; inoltre le prof.sse Zappalà e Barcellona li hanno seguiti durante la finale di Roma.

Nella gara individuale al primo ed al secondo posto del settore maschile della loro categoria si sono classificati rispettivamente Russo Simone e Coco Gabriele.

Alla manifestazione hanno partecipato: Roberto Tavani, delegato allo sport della Regione Lazio; Riccardo Viola presidente del CONI regionale Lazio; il rappresentante dell’Ufficio V delle politiche sportive scolastiche del MIUR; il presidente della FISB (Federazione Italiana Sport Boowling), Cosimo Zecca,

il vicepresidente vicario della FISB, Martino Pota e il Nazionale juniores di Boowling, Mario Del Gaudio.