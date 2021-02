Bracconiere in trasferta sorpreso dai carabinieri: denunciato

L'uomo, dalla provincia di Catania, si era recato a Centuripe per catturare dei cardellini

I catrabinieri di Centuripe hanno sorpreso un uomo con trenta cardellini catturati poco prima. Il bracconiere si era recato "a caccia" di questi esemplari di specie protetta in provincia di Enna, proveniente dalla provincia di Catania: l'uomo è stato denunciato. Tra le accuse di cui dovrà rispondere c'è quella di maltrattamento di animali. I cardellini, infatti, erano rinchiusi in gabbiette pronti per essere trasportati lontano dal loro habitat. I carabinieri, dopo avere avvertito il personale del Servizio veterinario dell'Asp, hanno liberato gli animali.