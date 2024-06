Vittime scelte a caso e legami con clan mafiosi: così la gang terrorizzava la movida catanese

Due distinti episodi di pestaggio avvenuti all'interno, e poi continuati all'esterno, di locali notturni del centro storico. Le aggressioni, entrambe avvenute nel cuore della notte, sono legate da una matrice comune: la violenza gratuita e immotivata. Aggressioni che questa mattina hanno portato all'arresto di sei persone, tutte giovanissime, sottoposte alla misura degli arresti domiciliari. Ci sono anche una settima persona, irreperibile al momento del blitz e tutt'ora ricercato dalla polizia, e un minore, per il quale si è attivata la procedura prevista dal Tribunale per i Minorenni.

Il primo episodio

E' la sera dell'11 febbraio. In discoteca è stata organizzata una serata per i festeggiamenti di carnevale. Una ragazza dell'hinterland catanese. in compagnia del fidanzato e di alcuni parenti, viene avvicinata dal giovane ancora ricercato dalla polizia, il quale le strappa via il cerchietto dalla testa. Un avance che scatena dapprima la reazione del compagno della ragazza e poi quella del branco, che iniziano a picchiare selvaggiamente, come emerge dalle immagini della videosorveglianza, i presenti con i caschi, causando lesioni a quattro persone.

L'altro pestaggio

Un'altra aggressione viene consumata venti giorni più tardi, il 2 marzo. Uno studente universitario fuori sede viene aggredito senza motivo all'interno di un'altra discoteca da un ragazzo, spalleggiato da un gruppo di circa venti persone. L'aggressione, anche questa ripresa dalle telecamere di sicurezza del locale, verrà anche diffusa su Tik Tok da persone estranee ai fatti. Un particolare che risulterà utile, come spiegato durante la conferenza stampa dal vice questore, Maria Cristina Fatuzzo, per identificare gli aggressori. Per la vittima, che non ha saputo dare alcuna spiegazione agli inquirenti circa l'aggressione subita, un trauma cranico lieve guaribile in sette giorni.

"Il monitoraggio dei social network è stato fondamentale perchè ci ha aiutato a individuare alcuni degli amici degli autori dei fatti - spiega Fatuzzo - Alcuni degli indumenti indossati dai protagonisti, tutti supergriffati, sono stati riconosciuti e sequestrati. tramite proprio la visione di questi video. Una circostanza che da maggiore conforto all'impianto accusatorio che abbiamo costruito".

Il legami con la criminalità organizzata

Gli autori delle due risse sono stati individuati a seguito delle indagini condotte la squadra mobile della questura e arrestati in esecuzione di provvedimenti applicativi di misure cautelari emessi dal Gip del Tribunale di Catania su richiesta della Procura. Ragazzi, che nonostante la giovane età, sono già noti alle forze dell'ordine per reati precedenti. Tre di loro, Giovanni Stuppia, Domenico Bosco e Antonino Privitera, hanno legami di parentela con famiglie della criminalità organizzata. Ma nessuna motivazione specifica nelle loro azioni, come, invece, accaduto in simili episodi consumatosi all'interno dei locali della movida catanese. Soltanto il semplice gusto di esercitare la propria forza contro coetanei scelti a caso.

In seguito alle aggressioni, oltre l'arresto agli indagati sono stati notificati altrettanti divieti di accesso a locali pubblici (Daspo Willy), emessi dal questore Bellassai. Trattandosi di persone destinatarie di misura cautelare, il divieto in questione che, in questo caso, ha la durata di anni tre, per via delle recenti modifiche introdotte con il decreto “Caivano”, è stato esteso a tutte le discoteche e locali di pubblico intrattenimento dell’intera provincia di Catania.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale