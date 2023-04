Brigantony, ad otto mesi dalla sua morte non è ancora stato sepolto

Brigantony, al secolo Antonino Caponnetto non ha ancora una tomba. Ad otto mesi dalla sua morte, avvenuta il 22 luglio 2022, la salma del noto cantante catanese si trova ancora nella camera mortuaria del Cimitero di Catania. La denuncia arriva da Giuseppe Lipera, candidato sindaco del Movimento popolare catanese, il quale chiede non solo che si provveda tempestivamente alla sepoltura ma che trovi spazio nel Viale Degli Uomini Illustri.

"Il 22 luglio 2022 è morto Antonino Caponnetto, meglio noto come Brigantony - si legge nella nota Sono ormai passati otto mesi dalla sua dipartita, ma la sua salma si trova ancora nella camera mortuaria del Cimitero di Catania. E’ inaccettabile che nessuno, dicasi nessuno, si sia interessato affichè venisse garantita una degna sepoltura ad un uomo che ha fatto tanto per Catania e a cui Catania deve tanto. Ed è altrettanto inaccettabile che le Autorità non riescano a garantire una sepoltura a tanti uomini e a tante donne che hanno trascorso la loro intera vita a Catania e che lì vorrebbero riposare. Al Cimitero di Catania si trova il noto Viale Degli Uomini Illustri, dove vi sono sepolti gli uomini che hanno fatto la storia di Catania e Brigantony ha certamente scritto una importante pagina della storia della Città di Catania e dove meriterebbe senza alcun dubbio di riposare la salma di Brigantony.

"Alessia Caponnetto, figlia del celebre cantante, ha ricevuto svariate promesse da parte di soggetti, i quali si erano offerti di trovare una collocazione alla salma tra gli uomini illustri. Il Movimento Popolare Catanese e i catanesi tutti - si legge - chiedono non solo che venga data degna sepoltura alla salma di Brigantony, ma che trovi spazio nel Viale Degli Uomini Illustri".