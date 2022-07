Brigantony è ricoverato in rianimazione, la figlia: "Situazione molto grave"

Dallo scorso lunedì il cantautore catanese Brigantony è ricoverato in rianimazione. A darne notizia sui profili social dell'artista è la figlia Alessia. "Purtroppo la situazione è molto grave. Aveva già problemi di salute, ma c'entrano solo parte con questa brutta situazione che si è creata. Al momento siamo in attesa di nuove e buone notizie. E spero che finisca in meglio e in breve tempo questa brutta cosa. Ringrazio infinitamente il calore di tutti i fans che stanno soffrendo per la situazione salutare di mio padre e le tante persone che ogni giorno mi chiedono calorosamente di lui".