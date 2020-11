Bronte, il sindaco Pino Firrarello positivo al Covid

Anche il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, 81 anni, è risultato positivo al Covid. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino attraverso un post pubblicato su Facebook dove ha scritto: “Nonostante io e la mia famiglia avessimo effettuato qualche giorno fa un tampone di routine risultando negativi, a seguito di un lieve attacco febbrile ho deciso di ripetere stamane il tampone, che ha dato esito positivo. Per adesso sto bene, continuerò a lavorare da casa con tutti i mezzi possibili per non far mancare il mio apporto. Oggi si insedierà la mia Giunta, a cui va il mio grazie, il mio in bocca al lupo, il mio augurio di poter lavorare in serenità. Evito di mandarvi un abbraccio, ma contate pure su di me!”.