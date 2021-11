Bronte, limiti alla circolazione sulla strada Stuara-Santa Venera e sul ponte Cantera

Continua ad essere chiusa al transito veicolare e pedonale la strada provinciale 17/III nel tratto in prossimità del ponte Cantera sul fiume Simeto (al km 2+300 circa), fuori dal centro abitato di Bronte, ai confini con la provincia di Messina. L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania a seguito delle abbondanti piogge che la scorsa settimana hanno provocato seri danni alle strade del versante nordovest della Provincia, in particolare a Bronte, Maletto e Maniace. I conducenti hanno l’obbligo di tenere un comportamento prudente attenendosi alla segnaletica verticale di pericolo, predisposta a cura della Pubbliservizi. Sempre nello stesso Comune, sino al prossimo 17 dicembre per lavori di manutenzione la strada di Bonifica “Bronte Stuara S. Venera” II tratto resterà totalmente chiusa al transito veicolare, ad esclusione dei mezzi di soccorso e di cantiere, in due punti: dal km 3+300 al km 3+500 e dal km 4+500 al km 4+700. Il percorso alternativo per i veicoli provenienti da Maletto/Maniace verso Bronte è il seguente: imboccare la S.B. Canalaci-Cantera, al termine prendere a destra la Strada Statale 284 e in successione la strada comunale denominata via Messina. Per chi proviene da Bronte verso Maletto/Maniace: immettersi nella strada comunale denominata via Messina, proseguire per la strada statale 284 e poi, dopo circa 1800 m, svoltare a sinistra sulla strada Canalaci-Cantera.