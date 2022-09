Bronte, un nuovo progetto per il depuratore punta ad abbattere il 30 per cento dei costi energetici

Il depuratore delle acque reflue di Bronte è in grado di depurare al meglio le acque nere a beneficio dell’ambiente. Adesso punta anche a evitare di emettere fastidiosi miasmi che purtroppo si percepiscono nelle aree circostanti di tutti i depuratori e abbattere di circa il 30 per cento il consumo dell'energia elettrica. Il Comune, infatti, ha presentato all’Ati (Assemblea territoriale idrica) di Catania un progetto di adeguamento dell'emissario del depuratore e immissione dei reflui depurati nel fiume Simeto di circa 2 milioni e 357 mila euro a valere con i fondi del Pnrr.

"Attualmente - spiega il Rup Nino Saitta - i reflui depurati arrivano sul fiume Simeto compiendo un salto di circa 80 metri in prossimità di un costone lavico, con tutti i problemi che questo comporta. Una condizione che è difficile da risolvere perché l’area è sottoposta a vincoli di tipo ambientale e idrogeologico. La nostra idea – continua Saitta – è spostare l'attuale punto di scarico in un altro luogo più funzionale". Ma non solo. Il progetto prevede l’adeguamento del comparto relativo ai fanghi.

"Pensiamo – prosegue il tecnico – di sostituire l’intera condotta dei fanghi dall’ispessitore al digestore e le tubazioni del pozzetto di ricircolo fino al canale germicida agli ultravioletti. Contemporaneamente – aggiunge – realizzeremo delle coperture in alluminio sulle vasche riducendo enormemente il rilascio dei miasmi e sostituiremo i vecchi compressori con strumentazione di ultima generazione. Questo – conclude – ci permetterà di abbattere di circa il 30% il consumo di energia elettrica”.

"Che in questo periodo di rincari del costo dell’energia non è male – afferma il sindaco Pino Firrarello – Vedete, io sono dell’avviso che non possiamo mai abbassare la guardia nel quotidiano lavoro di migliorare i servizi che offriamo ai cittadini. Bronte è un Comune all’avanguardia nel settore della depurazione delle acque reflue, ma eliminare gli odori nauseabondi risparmiare energia elettrica, oltre che rendere il depuratore di contrada Sciarotta il più funzionale possibile è un dovere. Ne beneficeranno i cittadini e l’intero bacino del Simeto".