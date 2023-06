Bronte, spaccio di droga: in quattro in carcere con condanna definitiva

I carabinieri della compagnia di Randazzo, hanno arrestato Andrea Gullotti, di 33 anni, Giuseppe Parisi, 37enne, Patrizio Cavallaro, 28 anni e Luana Sciavarello, 33 anni, riconosciuti colpevoli di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

La cattura scaturisce dall’operazione “Sciarotta”, le cui indagini, coordinate dalla D.D.A. di Catania e condotte, tra marzo e novembre 2017. Le investigazioni svolte all’epoca, avevano consentito di accertare la responsabilità degli indagati, in relazione a una fiorente attività di traffico e vendita di marijuana nel territorio brontese. In quel contesto vennero arrestati in flagranza di reato, 13 persone e altre 4 furono denunciate a piede libero per detenzione ai fini di spaccio e per reati in materia di armi. Durante la stessa operazione furono sequestrati oltre 2 chili di marijuana, 16 piante di cannabis, una pistola e 16 cartucce.

Il 31 maggio la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso alla sentenza di condanna emessa a luglio 2022 dalla Corte d’Appello di Catania. Da ciò è conseguita l’emanazione, da parte della Procura Generale catanese, degli ordini di esecuzione per la carcerazione a carico degli associati, per la loro immediata traduzione in carcere. Tra gli altri ricorrenti in Cassazione, anche Enzo Currenti, detto Enzino di 32 anni, Alex Spitaleri, inteso becchino, e Gaetano Merlo, 36 anni, i quali si sono presentati spontaneamente presso i penitenziari di Augusta e Verona. Sono oltre 18 gli anni di reclusione che i brontesi dovranno ancora scontare complessivamente.