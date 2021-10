Lettori: "Diminuite le corse del Brt ed a bordo c'è troppa folla"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una specializzanda che lavora al Policlinico di Catania e solleva il problema del sovraffollamento sul bus Brt. "Il servizio è ora a pagamento anche per gli studenti, ma la cadenza con cui arrivano i mezzi è molto dilatata e siamo tutti ammassati ogni mattina. Inoltre, per tornare dal Policlinico al centro non esiste nessuno shuttle diretto. Prima del Covid il Brt era gratuito per gli iscritti all'università. Mentre adesso non solo si paga, ma gli autobus sono di meno e la navetta per scendere in città è stata tolta".

