Brt, lavori in corso per realizzare due rotatorie a Fasano

Questa mattina si è svolto un sopralluogo congiunto delle amministrazioni comunali di Catania e Gravina di Catania e della dirigenza Amt presso il cantiere dei lavori di rifacimento della corsia del Brt Amt, che attraversa il quartiere Fasano su via Passo Gravina.

"Nell'ambito di questi lavori – ha spiegato il sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso - come richiesto fortemente dalla nostra amministrazione, si stanno realizzando due rotonde in prossimità dell'intersezione tra via Passo Gravina e via Saverio Fiducia, che consentiranno l'accesso in via Fiducia anche dal viale Aldo Moro di Gravina, e all'intersezione tra via Carrubella e via Passo Gravina, che rappresenteranno il nuovo ingresso da Sud al nostro Comune, consentendo alle due parti di Fasano, amministrativamente divise tra Catania e Gravina, di superare finalmente le barriere fisiche che ne hanno limitato per tanti anni gli interscambi sociali e commerciali. Per chi vive il quartiere Fasano o lo attraversa quotidianamente – ha continuato - si tratta finalmente della realizzazione di un antico sogno. Il nostro più sentito ringraziamento al sindaco di Catania Salvo Pogliese per avere accolto le nostre istanze formalizzate anche con una mozione, con primi firmatari i consiglieri gravinesi Francesco Ferlito e Paolo Kory, votata all'unanimità dal nostro consiglio comunale".

Il primo cittadino di Catania oggi era presente al sopralluogo, in rappresentanza dell'amministrazione etnea, insieme all'assessore alla Mobilità Pippo Arcidiacono, al consigliere comunale Alessandro Campisi, e, tra gli altri, al responsabile ufficio mobilità Mario Monica, ai tecnici dell'Ufficio traffico urbano Fabrizio Donzelli (già sindaco di Gravina) e Pietro Freni. Presente anche il presidente Amt Giacomo Bellavia con una rappresentanza aziendale, che ha personalmente constatato il ripristino di tutte le vecchie fermate Amt di via Passo Gravina grazie alla nuova linea 901. Per il Comune di Gravina di Catania erano presenti il sindaco Massimiliano Giammusso, il vice sindaco Rosario Condorelli, il presidente del consiglio comunale Claudio Nicolosi, gli assessori Enzo Santoro, Franco Marcantonio e Valentina Cavallaro, i consiglieri comunali Francesco Ferlito, Tommaso Maltese, Teresa Campanile, Angela Zanghì, Patrizia Costa, Nino Leonardi, il capo di Gabinetto Marco Rapisarda, il comandante della Polizia Municipale Michele Nicosia, il delegato sindaco nella Consulta Sociale Emanuele Mirabella.