Prolungato l'orario della linea Brt-U per la Cittadella Universitaria

L’orario della nuova linea BRT-U dell’Azienda Metropolitana Trasporti attiva da giorno 6 ottobre scorso per collegare la Cittadella Universitaria con il centro cittadino e le stazioni della metropolitana "Borgo” e “Milo”, è prolungato anche al pomeriggio, con l’ultima corsa alle ore 20.30.

Lo ha disposto il presidente dell’Amt, Giacomo Bellavia, dopo una prima fase sperimentale di avvio che è stata utile per verificare la funzionalità del servizio e la sua effettiva corrispondenza alle esigenze delle migliaia di utenti che ogni giorno hanno la necessità di raggiungere il polo universitario e il Policlinico di Catania.

La linea, lo ricordiamo, è attiva dal lunedì al sabato a partire dalle ore 7 con un percorso che si snoda da via Santa Sofia a piazza Roma. Gli autobus, partendo dal parcheggio di via Santa Sofia, fanno ingresso all’interno della Cittadella e quindi, da via Passo Gravina, si dirigono verso la stazione della metropolitana “Borgo” in via Etnea e la fermata Amt di piazza Roma (precisamente nel tratto di viale Regina Margherita tra piazza Roma e via Etnea). Da qui proseguono verso piazza Santa Maria di Gesù e successivamente, provenendo da piazza Lanza, percorrono la via Ala e la via Milo. Quindi, salendo lungo viale Fleming si fermano in corrispondenza della stazione della metropolitana per ritornare al parcheggio Santa Sofia dal viale Andrea Doria. I dettagli su percorso, fermate e orari sono disponibili nel sito web Amt.