Brucia un'abitazione, sul posto i vigili del fuoco: danneggiate anche le case limitrofe

Grande paura questa mattina a Paternò, in via Alecci. Un'abitazione è andata in fiamme per cause ancora da accertare. Si temeva per la possibile presenza all'interno di una persona, rischio poi scongiurato con l'intervento dei soccorsi che sono riusciti a limitare i danni. I residenti della zona sono accorsi in strada, spaventati per il fumo e il possibile propagarsi dell'incendio agli immobili confinanti: anche altre due abitazioni limitrofe hanno subito danni. Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco di Paternò, assistiti da una squadra partita dalla sede centrale e da Adrano, intervenuta anche con l'autoscala. Non si segnalano feriti.