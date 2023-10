Brucia cavi elettrici per estrarre il rame, denunciato un 38enne

I carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno denunciato un 38enne pregiudicato catanese per combustione illecita di rifiuti. I militari dell’Arma, impegnati nel pomeriggio in un servizio perlustrativo effettuato nel territorio del Comune di Misterbianco, mentre transitavano in contrada Cubba, nei pressi di un parco commerciale, hanno notato una coltre di fumo nero che si innalzava in prossimità di alcuni terreni agricoli della zona. Dopo aver raggiunto il punto preciso dal quale le fiamme si stavano sviluppando, i militari hanno sorpreso un 38enne mentre era intento a bruciare delle matasse di rame su un terreno. Essendo stato colto sul fatto, si è dato da fare per spegnere l’incendio con dell’acqua che aveva a disposizione. Successivamente sono state sequestrate le matasse di rame, del peso complessivo di 50 chilogrammi.