Brucia materiale in un terreno occupato abusivamente, denunciato un 62enne

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato un 62enne, accusati di combustione illecita di rifiuti e invasione di terreno. Nel corso di un normale controllo del territorio, i poliziotti di una volante hanno ricevuto una segnalazione, pervenuta al 112, e si sono recati presso un terreno privato attiguo a un’abitazione di una zona residenziale di Adrano, trovando un uomo che stava alimentando un rogo. Stava bruciando, per disfarsene, alcune masserizie in un terreno che non era neppure di sua proprietà ed al quale aveva fatto accesso illegalmente con opere edilizie presumibilmente abusive, collegandolo direttamente al suo garage. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, per impedire che potessero propagarsi alle proprietà dei vicini, compresa l’abitazione del responsabile. L’uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria e, in merito al presunto abuso edilizio, sono stati interessati gli uffici competenti in materia.