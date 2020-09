Brucia vecchi tubi d'irrigazione in campagna: denunciata

I carabinieri di Maniace hanno denunciato una donna di 28 anni del posto, ritenuta responsabile di combustione illecita di rifiuti. I militari stavano effettuando un servizio di perlustrazione quando, notata una colonna di denso fumo nero provenire da una zona di campagna, si sono diretti in quella direzione per accertarne le cause. Giunti in viale Sant’Andrea, hanno sorpreso la donna mentre era intenta a distruggere con il fuoco una considerevole quantità di tubi in Pvc, normalmente utilizzati per l’irrigazione delle colture.

