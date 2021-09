/ Viale Moncada

Librino, dieci cassonetti dati alle fiamme in viale Moncada

Mentre si attende il lento ritorno alla normalità con la ripresa della raccolta dei rifiuti, i vigili del fuoco sono stati impegnati questa notte nello spegnimento del rogo di 10 cassonetti in viale Moncada. Dusty rende noto che 240.240 chili di spazzatura sono già stati rimossi in città e conferiti in discarica