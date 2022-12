Babbo Natale fa tappa presso l'ospedale "Garibaldi-Nesima"

Babbo Natale è arrivato ieri presso l’Ospedale Garibaldi Nesima di Catania portando un carico di doni e solidarietà. Con un sacco pieno di regali, ha portato la magia delle feste e un po’ di serenità a tutti i bambini ricoverati del reparto materno-infantile U.O.C. Pediatria e U.O.C. chirurgia pediatrica, diretti rispettivamente dai Dott. Palermo e Dott. Cacciaguerra. L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo Bruno Euronics. A vestire i panni di Babbo Natale è stato Agostino Zanghì, direttore dello storico punto vendita Bruno Euronics di via Luigi Rizzo che, coadiuvato dai colleghi degli altri punti vendita, ha regalato un pomeriggio di gioia a tanti bambini ed ai rispettivi genitori. La nota azienda di prodotti di elettronica e informatica, in costante espansione in tutta Italia, anche per questo Natale ha voluto fortemente esser presente e far sentire il proprio supporto a chi al momento necessita di cure e di sostegno morale. I piccoli ricoverati insieme ai loro genitori hanno vissuto l’atmosfera del Natale al fianco dei medici del Garibaldi, ai quali si affidano ogni giorno, nella speranza che possano presto tornare a giocare con i loro amici.

“Vogliamo che sia Natale anche per loro, in un’atmosfera per quanto possibile serena a fianco dei propri genitori, dei medici e infermieri del Garibaldi che giorno dopo giorno si prendono cura di loro”, dichiara Zanghì. L’intero gruppo di Bruno Euronics si è soffermato a dialogare con i medici che, divertiti e disponibili, hanno partecipato all’allegra consegna dei regali, tra gli occhi a volte impauriti ed a volte disorientati di bambini e genitori che si affidano completamente alle straordinarie competenze e professionalità dei medici del Garibaldi. Un ringraziamento particolare al Direttore Generale Dott. Fabrizio De Nicola, Direttore Sanitario Dott.Giuseppe Giammanco, Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino, Direttore Sanitario P.O. Garibaldi - Nesima Dott.ssa Graziella Manciagli, Direttore Dipartimento Materno Infantile e Direttore U.O.C.Ostetricia e Ginecologia Dott.Giuseppe Ettore, Direttore U.O.C. di Pediatria Dott.Antonino Palermo, Direttore U.O.Cdi Chirurgia Pediatrica Dott. Sebastiano Cacciaguerra, Responsabile U.O.S.D. Pronto Soccorso Pediatrico Dott.ssa Rita Leocata, Direttore U.O.S.D. di Riabilitazione Cardiologica Dott. Giuseppe Arcidiacono, Coordinatore Infermieristico Pediatria Gaetano Barresi, Coordinatore Infermieristico P.S. Pediatrico Nunzio Zerbo, Referente U.R.P P.O. Garibaldi - Nesima Nella Platania.