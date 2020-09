Buceti, incontro con Amt per ripristinare il collegamento con San Pietro Clarenza

"Dopo mesi di lavoro, sinergia e concertazione tra tutte le parti in causa, è stata sottoposta all’attenzione dell’azienda metropolitana trasporti una proposta, avanzata dal commissario straordinario di San Pietro Clarenza Salvatore Giuffrida, con la fattiva collaborazione di Gaetano Angemi, per un rientro del debito che il comune dell’hinterland etneo aveva maturato nei confronti dell’Amt. Dopo il piano di rientro, verrà messa in atto la procedura per la riattivazione della linea “556”, che era stata arbitrariamente ed ingiustificatamente sospesa dalla precedente amministrazione, e che collegava San Pietro Clarenza con Catania". E' quanto dichiara in una nota il presidente di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo” Erio Buceti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Vista la quantità di pendolari clarentini che ogni giorno devono muoversi per raggiungere il centro del capoluogo etneo si tratta di un servizio di vitale importanza per l’intera collettività. Un’operazione fortemente voluta da migliaia di cittadini che avrà ripercussioni positive anche per il trasporto pubblico e ridurrà il traffico tra San Pietro Clarenza e il IV municipio di Catania - continua Buceti - Profonda soddisfazione è stata espressa da Gaetano Angemi che manifesta la sua felicità per il traguardo raggiunto e dichiara l'indispensabilitá e l'importanza del servizio Amt per gli abitanti di San Pietro Clarenza". “Il nostro obiettivo prioritario è quello di fare risposte certe e concrete alla gente soprattutto in termini di vivibilità e mobilità- afferma Buceti- un processo continuo di dialogo e confronto su cui tutti noi crediamo molto. Per questo voglio ringraziare il commissario straordinario Salvatore Giuffrida, Gaetano Angemi e il presidente dell’Amt Giacomo Bellavia per tutti gli sforzi che stanno compiendo e che diventano necessari nel risolvere un problema atavico come quello dei collegamenti tra San Pietro Clarenza, il IV municipio e il resto della città di Catania. In un territorio caratterizzato dal forte pendolarismo- prosegue Buceti- più utenti nella linea 556 vuol dire meno auto in strada con enormi ripercussioni positive per i quartieri attraversati da strade trafficate come via Sebastiano Catania e la circonvallazione”.