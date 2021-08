Buceti: "Al via progetto per la riqualificazione del Parco Gandhi'

Un parco Gandhi da rivalutare, da rendere completamente accessibile alla gente soprattutto in questo periodo. Il presidente del IV municipio Erio Buceti punta a rendere più vivibile questo strategico polmone verde a nord del quartiere di Cibali.

“Il progetto che stiamo valutando per questo luogo prevede un coinvolgimento continuo con l’associazionismo e le parrocchie del nostro territorio- afferma Buceti- un piano sociale per far ritornare ad essere parco Gandhi un’area con giochi per bambini e viali alberati con gli amanti dello jogging o le famiglie libere di fare attività fisica all'aperto o una semplice passeggiata. Lo sviluppo dei parchi e la loro vivibilità è una prerogativa del mio programma di lavoro che mi sono preposto di realizzare sin dal primo momento del mio insediamento nel 2018”.

Un’area verde, nei pressi di via Santa Sofia, dove la manutenzione viene garantita dagli operai comunali; peccato che lo stesso non si può dire della sua sicurezza. Arredi urbani danneggiati, pavimentazione divelta e cenere vulcanica da rimuovere sono i punti cardine del programma di recupero del parco Gandhi.

“Il territorio ha urgenza di progetti sociali da sviluppare a cui bisogna dare seguito - conclude il presidente del IV municipio - iniziative che potrebbero portare il parco Gandhi ad ospitare mercatini artigianali o mostre all'aperto con la conseguenza che i cittadini si riapproprierebbero definitivamente della zona allontanando i vandali”.