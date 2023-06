Segnalazioni

Lettori: "Perchè rattoppare l'asfalto subito dopo i lavori di bitumazione?"

Dopo il rifacimento dell'asfalto lungo l'asse viario della circonvallazione, è subito rattoppo. Un lettore di Cataniatoday si chiede se le pezze in asfalto, poggiate in prossimità di alcuni pozzetti subito dopo la bitumazione, resisteranno alle prime piogge o salteranno via, creando nuove buche