Buche sull'asfalto, il percorso ad ostacoli di mezzi e pedoni in via Torino

Le buche già presenti in via Torino, che si sono vistosamente allargate con le precipitazioni degli ultimi giorni, si sono trasformate in veri e propri crateri di svariati centimetri di profondità e diametro. A denunciarlo, con una nota, è il Comitato Vulcania.

"La documentazione fotografica vale più di mille parole - sottolinea la presidente dell'associazione, Angela Cerri - Una situazione che mette a serio rischio, giornalmente, oltre i pedoni anche motociclisti. Adesso i residenti della zona hanno perso la pazienza, poiché le loro segnalazioni e richieste di intervento non hanno avuto alcun esito. La situazione in cui versa la strada mette, giornalmente, a rischio l’incolumità di chi ci transita a piedi, in bici o in motorino. Troppe e troppo profonde le buche di cui è disseminato l’asfalto. Lo scenario è davvero raccapricciante, sembra tratto da uno di quei film in cui il regista vuole ritrarre il degrado urbano, il peggio che un quartiere della città possa offrire. Ci auguriamo che l’Amministrazione, dopo le numerosissime proteste e segnalazioni fatte da parte dei residenti e commercianti del quartiere, al più presto si attivi sulla via menzionata con un vero e proprio piano di interventi a breve periodo".