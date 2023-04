Segnalazioni

/ Via Balatelle, 22

Lettori: "In via Balatelle buche pericolose nei pressi delle grate di scolo"

Nei pressi di via Balatelle 24 e 22, in zona San Giovanni Galermo, si segnala la presenza di grosse buche nella pavimentazione in prossimità delle grate di scolo. Un lettore, manifestando la sua preoccupazione per possibili incidenti, invita l'Iacp ad intervenire per mettere in sicurezza le aree di sua pertinenza