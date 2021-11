Buche pericolose e transenne sulla circonvallazione, interventi necessari

Una enorme buca sul viale Usodimare che sta provocando disagi a non finire alla viabilità nella parte ovest della circonvallazione di Catania. Qui, tra i quartieri di San Nullo e Cibali, transenne e corsia ristretta non servono assolutamente a nulla visto che ci sono già stati ingenti danni a molte autovetture. Da oltre 20 giorni i consiglieri del IV municipio Giuseppe Zingale e Andrea Spina hanno segnalato il problema alle istituzioni competenti ma niente finora è stato fatto. Non deve scapparci la tragedia prima di poter fare qualcosa per questo i consiglieri Spina e Zingale chiedono interventi immediati.