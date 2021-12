"Buche come voragini", la denuncia del comitato civico "San Giovanni La Punta Migliore"

Il maltempo degli ultimi giorni ha peggiorato le condizioni delle strade a San Giovanni La Punta. Per evitare le buche gli automobilisti sono costretti ad effettuare delle vere e proprie gimcane. In alcune strade più che di buche si può parlare di voragini. Un problema che mina seriamente la sicurezza stradale. Negli ultimi giorni tante le levate di scudi dei residenti ormai stanchi di convivere sempre con gli stessi problemi. Sulla questione è ferma la presa di posizione di Patrick Battipaglia del Comitato Civico San Giovanni La Punta Migliore: “La condizione di molte strade a San Giovanni La Punta è al limite della praticabilità. Come Comitato Civico – spiega Patrick Battipaglia - da tempo segnaliamo la criticità di molte strade comunali. Inutile intervenire con i soliti rattoppi che servono a poco. In diverse strade, dopo qualche giorno di pioggia, le buche riemergono mettendo a rischio l’incolumità di chi le percorre, soprattutto nelle ore serali. In alcuni casi come, ad esempio, in via Siena il problema è cronico. Enormi buche rendono pericoloso il transito anche nelle strade principali come via della Regione e via Etna. E’ necessario – conclude Patrick Battipaglia – intervenire al più presto rifacendo interamente l’asfalto delle strade interessate dalle buche”.