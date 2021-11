Buche stradali a San Giovanni Galermo, chiesti interventi urgenti

Nel quartiere di San Giovanni Galermo il coordinatore di "Coraggio Italia" della IV Municipalità Fabrizio Cristoforo ha protocollato una richiesta di intervento per porre rimedio alle buche stradali. Diverse le segnalazioni di danni ale ruote degli automobilisti, soprattutto nella parte alta del quartiere. Si richiede quindi di intervenire con la massima urgenza, anche per tutela la sicurezza dei pedoni e delle altre auto in caso di incidente.