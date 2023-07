Segnalazioni

Lettori: "In via Carmelina Naselli c'è una buca nell'asfalto"

In via Carmelina Naselli, a Catania, da qualche tempo é presente una voragine pericolosa. Era stata ricoperta con della catrame, come spiega un residente della zona, ma subito dopo si è riaperta. A rischio la sicurezza di motociclisti ed automobilisti