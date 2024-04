In Bundesliga striscioni contro gli Ultras Padova e di solidarietà ai daspati catanesi

Se ne sono accorti in tanti anche perché l'episodio è accaduto durante una partita di Bundesliga, il massimo campionato tedesco. Era, infatti, in corso la sfida tra i padroni di casa del Borussia Dortmund che affrontava lo Stoccarda, quando ad un certo punto, dalla ‘Südtribüne‘, il settore riservato ai tifosi del Dortmund conosciuto pure come la "mare gialla", spuntano due striscioni. “Avanti Ultras Catania. Padova e Palermo vergogna d’Italia”.

Che ci siano rapporti e intrecci tra curve di tutto il mondo, soprattutto in Europa in realtà, è risaputo. In questo caso per esempio va però spiegato il legame che unisce gli ultras del Borussia Dortmund a quelli del Catania. I supoorter teutonici da tantissimi anni sono legati da forte amicizia con gli ultras della Curva A di Napoli, che con i supporter etnei hanno un gemellaggio a dir poco longevo. La Südtribüne, proprio per questo tipo di relazioni, ha voluto lanciare un messaggio a supporto degli ultras del Catania a seguito dei tanti daspo che li hanno colpiti a seguito degli incidenti dell'Euganeo avvenuti durante nell'intervallo della sfida di Coppa Italia di serie C tra Padova e Catania. Il legame tra gli Ultras Padova e quelli del Palermo è uno dei motivi della rivalità tra i supporters patavini e quelli etnei, di conseguenza, per il gioco della proprietà transitiva che è uno dei pilastri della "cultura ultrà".

Che quanto accaduto la sera della finale d'andata di Coppa Italia di Serie C non fosse passato inosservato ce ne eravamo accorti in molti visto che le sequenze, le immagini dell'invasione degli Ultras del Catania, usciti dalla curva e riversatisi sul campo con tanto di lancio di torce e furto di uno striscione, hanno fatto davvero il giro del mondo.