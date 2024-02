Mascali, in distribuzione i buoni libro per gli studenti delle medie

Sono in distribuzione i buoni libri e le cedole librarie alle scuole medie di Mascali per l'anno scolastico in corso. L’assessore alla Pubblica Istruzione, Veronica Musumeci, conferma che, sulla scorta delle risorse economiche che il Comune destina alle scuole, pari a 20 mila euro, sono state emesse 381 cedole per altrettanti studenti delle scuole medie residenti nel comune etneo o che frequentano le medie anche in altri Comuni del comprensorio, purché residenti a Mascali. Le cedole sono nominative e sono state consegnate alle segreterie scolastiche delle singole scuole.

Le somme per i buoni libro sono state sbloccate dopo l’approvazione del bilancio di previsione e ci ha consentito di assicurare un servizio primario. I genitori beneficiari, muniti di idoneo documento di riconoscimento, potranno ritirare le cedole librarie nominative presso le scuole di appartenenza, secondo le modalità e gli orari previsti da ciascun istituto scolastico. "Sappiamo che le famiglie erano in attesa, e finalmente siamo in grado di iniziare con la distribuzione, confermando l’indole dell’Amministrazione Comunale che ha posto la scuola al centro delle sue politiche". Ringrazio il personale dell’ufficio di Pubblica Istruzione che ha lavorato alacremente”.