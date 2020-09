Università, 880 mila euro in “buoni-libro” per gli studenti

Ben 880 mila euro in “buoni-libro” a beneficio degli studenti universitari etnei. È la somma che gli organi di governo dell’Università di Catania hanno stanziato per l’acquisto di testi universitari, per venire incontro alla costante richiesta da parte degli studenti. Per l’anno accademico 2020-2021, dal prossimo 15 ottobre al 30 aprile 2021, tutti gli iscritti potranno usufruire dello sconto del 27 per cento sull’acquisto dei testi universitari, di cui il 17 per cento a carico dell’ateneo di Catania e il restante 10 per cento a carico delle librerie convenzionate che ad oggi sono 25, comprese quelle presenti nei territori delle sedi decentrate.

