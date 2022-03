Riaperti i termini per la presentazione dei buoni spesa covid a Biancavilla

Riaperti i termini di presentazione dell’istanza di accesso al beneficio dei ‘buoni spesa’ covid a Biancavilla. Quanti non hanno presentato la domanda nella fase precedente (mesi di novembre e dicembre 2021), grazie alla riapertura dei termini possono farlo entro le ore 14.00 di mercoledì 30 marzo 2022. Quanti, invece, hanno già presentato richiesta, dovranno aggiornare le informazioni. Tutti i moduli di autodichiarazione da utilizzare sono disponibili nella homepage del sito del Comune oppure cliccando qui. I ‘voucher’ legati all’emergenza socio-assistenziale scaturita dalla pandemia riguardano l’acquisto di beni e prodotti di prima necessità come alimenti, farmaci, prodotti per l’igiene personale e bombole del gas.