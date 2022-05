Covid Caltagirone: avviso pubblico per i buoni spesa, domande entro il 15 giugno

Nuovo avviso pubblico per l’assegnazione dei buoni spesa attivati attraverso il contributo della Regione siciliana, pari a 227.298,00 euro, a favore di quanti si trovino in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da Covid 19 e finalizzati all’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e utenze, comprese le bombole del gas).

I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di: 300 euro per un nucleo composto da una sola persona, 400 per un nucleo costituito da due persone, 600 euro per un nucleo formato da tre, 700 per uno composto da quattro e 800 euro per un nucleo costituito da cinque o più persone. Le domande, alle quali devono essere necessariamente allegati il documento di identità e la certificazione Isee in corso di validità, devono pervenire al Comune entro mercoledì 15 giugno. L’avviso e l’allegato sono scaricabili dal link: https://www.comune.caltagirone.gov.it/comune/bandi_avvisi.aspx

“Si tratta – afferma l’assessore al Welfare, Patrizia Alario – di un aiuto per coloro su cui gravano maggiormente gli effetti negativi dell’emergenza Covid, che purtroppo sono ancora presenti e tangibili. In questo modo si contribuisce ad alleviare i disagi di molte famiglie, rispondendo così alle loro legittime richieste di attenzione e assistenza”.