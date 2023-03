Il personale Ast sciopera martedì 28 marzo

L'Azienda Siciliana Trasporti Spa informa che, in occasione dello sciopero aziendale di quattro ore, proclamato dalle organizzazioni sindacali Faisa Cisal e Fast Confsal per la giornata di martedì 28 marzo, il servizio potrebbe subire variazioni o limitazioni. L’azione di sciopero, così come comunicato dai sindacati, verrà articolata con le seguenti modalità: il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle ore 09:00 alle ore 13; il personale degli impianti fissi si fermerà le ultime quattro ore di servizio.