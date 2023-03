Mobilità, si rinnova e si amplia Catania-Tu Go: abbonamento integrato Metro-Bus a 20 euro

Catania Tu Go, l’abbonamento integrato per autobus e Metro al costo agevolato di 20 euro all’anno, sarà valido fino a maggio 2024. Lo ha stabilito una delibera del Commissario comunale Piero Mattei riprendendo l’iniziativa varata con successo lo scorso anno dall’Amministrazione Comunale utilizzando i fondi comunitari del Pon Metro. Il programma varato dalla direzione comunale Politiche comunitarie in collaborazione con Amts ed Fce, prevede un costo invariato per i cittadini con titoli di viaggio validi tredici mesi, a partire dal 1 Maggio e fino al 31 maggio 2024, al costo pressoché simbolico di 1,53 euro al mese. Per l’anno 2023 sarà garantito un numero totale di 7.540 abbonamenti annuali integrati, 1.740 in più rispetto a quelli previsti per il 2022 (5.800). Inoltre, in caso di esaurimento del numero di abbonamenti Amts e Fce hanno concordato l’emissione di ulteriori 2.500, per un totale di 10.040 abbonamenti per il 2023, compresi i disabili che viaggiano gratuitamente, a differenza degli 8.000 programmati per il 2022. L’abbonamento è valido per tutte le corse metro e bus (Alibus e linea 524S esclusi) e il parcheggio Nesima e Due Obelischi. L’investimento complessivo del Comune per abbattere di oltre il 95% il costo degli abbonamenti integrati Metro-Fce, è di 7,5 milioni di euro.

Per ottenere l’abbonamento è necessario fare una richiesta di Voucher, a partire dalle ore 10 del 31 marzo 2023, attraverso la piattaforma Catania Semplice sul sito del Comune di Catania, accedendo tramite Spid o Cie.