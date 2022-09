Caccia, i giudici amministrativi premiano la Regione: da ottobre via alla stagione venatoria

Le associazioni ambientaliste non ce la fanno. La stagione venatoria partirà defintivamente il primo di ottobre. Il Wwf, la Lega Ambiente Sicilia e altre associazioni avevano impugnato il calendario venatorio per la stagione 2022/2023, assumendo la sussistenza di rischi per la protezione della fauna selvatica. In particolar modo, con il ricorso in parola, le associazioni chiedevano al giudice amministrativo, oltre all’annullamento, anche la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Con ordinanza il Tar di Palermo si è espresso sulla richiesta di sospensione degli effetti del decreto, accogliendo in parte la domanda cautelare presentata dalle associazioni. L’Amministrazione regionale ha adito il Consiglio di giustizia amministrativa proponendo appello cautelare contro l'ordinanza, Unaves costituitasi in giudizio assistita dai legali Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza ha dedotto innumerevoli profili di inammissibilità e infondatezza del ricorso facendo riferimento ad alcuni precedenti con i quali il Cga aveva messo in evidenza l'insussistenza di un divieto assoluto del prelievo venatorio del coniglio, nonché la sostanziale conformità del calendario venatorio rispetto al parere emesso dall’Ispra.

Il Cga riunitosi in camera di Consiglio, aderendo alla prospettazione dell’Assessorato difeso dall’Avvocatura dello Stato, di UNAVES e della Federazione italiana della caccia, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Sala, nonché dell’Associazione Liberi cacciatori siciliani, Associazione nazionale cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, con ordinanza ha riformato l'ordinanza cautelare del Tar Sicilia consentendo la caccia al coniglio a partire dall'1 ottobre 2022 e la caccia alla Tortora e la caccia al Colombaccio a partire dal 18 settembre 2022.