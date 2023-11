Dietrofront sulla sospensione della caccia: si torna a sparare in Sicilia

Riparte la stagione della caccia in Sicilia. Questa mattina l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha firmato il decreto che riattiva la stagione venatoria 2023-2024, che era stata sospesa dopo l’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa del 10 novembre scorso. Il provvedimento aveva avvallato le considerazioni delle associazioni ambientaliste, riconoscendo come "i notevoli roghi divampati nel territorio regionale abbiano determinato un significativo rischio per la sopravvivenza degli animali".

Ma oggi, la firma di Sammartino è arrivata al termine delle verifiche richieste dal Cga e dopo la chiusura dell’istruttoria. "Abbiamo operato in tempi celeri, onorando l’impegno di riaprire la stagione venatoria. Una buona notizia attesa dai cacciatori siciliani ai quali voglio rinnovare il mio sostegno", ha commentato l’assessore. Il decreto è stato pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo indirizzo.