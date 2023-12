Arriva al porto di Catania il cacciamine "Gaeta" della Marina Militare

Venerdì 15 e sabato 16 dicembre, il cacciamine Gaeta della Marina Militare sarà in porto a Catania. L’unità è al momento impegnata con il Secondo Gruppo Nato di Contromisure Mine(SNMCMG2), una forza marittima multinazionale permanente che opera e si addestra con competenze specifiche nella lotta alle mine navali. Durante la sosta in porto sono in programma delle visite al pubblico con i seguenti orari: venerdì 15 dicembre, dalle 16 alle 18; sabato 16 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Attraverso le peculiari capacità dei cacciamine, la Marina Militare tutela gli accessi ai porti nazionali e si occupa del monitoraggio delle infrastrutture subacquee, garantendo la protezione interessi nazionali e la salvaguardia della sicurezza e della navigazione.