Viale San Teodoro, denunciato cacciatore abusivo

E' stato sorpreso dagli agenti delle volanti mentre stava effettuaqndo una battuta di caccia nei pressi del viale San Teodoro. Nonostante la sospensione della attività venatoria l'uomo stava continuando la sua "attività" con un fucile. E' stato denunciato anche per essere stato trovato in possesso di due coltelli; contestualmente gli sono stati sequestrati fucile e munizioni. Gli agenti nel domicilio dell'uomo hanno proceduto al ritiro cautelare di altri 5 fucili, di una pistola a tamburo e delle munizioni, tutto regolarmente detenuto, procedendo altresì al ritiro del porto di fucile per la caccia.