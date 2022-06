I "Cacciatori di Sicilia" hanno effettuato quasi 900 ispezioni nell'ultimo anno

E' tempo di bilanci per i carabinieri dello squadrone Cacciatori di Sicilia. La squadriglia di Catania, un reparto ad elevatissima specializzazione che opera con procedure militari e tecniche di polizia nelle zone più impervie e impraticabili del territorio, ha proceduto al controllo durante l'ultimo anno di 488 casolari, 43 mezzi e 366 persone, per un totale che sfiora le 900 ispezioni (897). Nel corso delle attività, i carabinieri hanno effettuato 87 perquisizioni tra domiciliari e personali; tratto in arresto 9 persone, denunciandone in stato di libertà 17; sequestrato 16 armi complessive (tra armi lunghe e corte), 800 grammi di esplosivo e 721 munizioni; rinvenuto oltre due chili di marijuana, 26 grammi di cocaina e 35 di hashish. Inoltre, sono state pianificate e attuate mirate attività di ricognizione di ampie porzioni del territorio per la mappatura e la catalogazione di bivacchi, passaggi secondari o cunicoli e per l’identificazione di soggetti sorpresi in queste aree inospitali della provincia.