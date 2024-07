Il cadavere di un uomo trovato in un casolare di campagna: indagini in corso

Nel primo pomeriggio di oggi è stato rinvenuto il cadavere di un uomo all’interno di un casolare di campagna di contrada San Nicolò, nel territorio di Caltagirone. In base ai primi rilievi eseguiti sul posto, pare si tratti della persona che vi abitava, un uomo del '56 che viveva di stenti. Il corpo senza vita è stato rinvenuto da un vicino che non ne aveva sue notizie da qualche giorno.

Per accertarsi della sua presenza, è entrato in casa e l’ha trovato riverso a terra. Sul luogo è intervenuto il personale della polizia di stato del commissariato locale, con gli uomini del gabinetto regionale di polizia scientifica. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, è intervenuto anche il medico legale per i rilievi del caso. Da una prima ispezione cadaverica effettuata in maniera congiunta, la morte sembrerebbe non essere collegata a fatti di natura dolosa. Il cadavere del 68enne è stato portato all'obitorio di Caltagirone, una volta conclusi i rilievi.