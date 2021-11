Trovato cadavere in una grotta: è un uomo, indossava una cravatta ed aveva in tasca vecchie lire | Video

La cavità in questione non è frequentata dagli speleologi, perchè non ha un particolare interesse naturalistico ed è possibile che per decenni l'unico a calarsi al suo interno sia stato proprio il malcapitato, che dovrà essere ora identificato. "Senza il fiuto di Halma sarebbe stato impossibile effettuare il ritrovamento. I cani della guardia di finanza sono tra i pochi ad avere la specializzazione della ricerca cadaverica. Hanno operato recentemente - spiega il tenente colonnello Massimiliano Pacetto - durante l'alluvione di Scordia o nell'ultimo grave terremoto in Albania. Al momento della scoperta, era in corso una esercitazione in cui si simulava la ricerca di un disperso. Il cane ha dato però un segnale inequivocabile in un punto diverso da quello in cui era nascosto il nostro collega. Abbiamo così proceduto ad una ispezione del condotto lavico molto stretto, grazie anche all'equipaggiamento completo che è sempre presente in tutte le nostre attività".

Informata immediatamente l’autorità giudiziaria etnea, si è quindi proceduto ai rilievi a cura della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei carabinieri di Catania ed al successivo trasporto dei resti presso l'obitorio dell'ospedale Cannizzaro. L'uomo deceduto indossava una cravatta (raramente se ne vede una durante una normale escursione), un cappello di lana con dei pon pon, un orologio Omega, degli scarponcini Pivetta n. 41 ed un maglioncino in lana leggera. In tasca aveva alcune monete in lire ed un pettine con custodia. Sembra che si sia introdotto volontariamente nell’anfratto, altrimenti difficilmente accessibile, e che sia morto per cause non violente