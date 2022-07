Avvistato cadavere in mare sotto la rupe di Aci Castello, in corso il recupero

La motovedetta Cp 888 della guardia costiera di Catania sta intervenendo sotto la rupe di Aci Castello per recuperare, in mare, il cadavere di un uomo. Le onde hanno trasportato il corpo a ridosso degli scogli, nel basso fondale. Sul posto sono presenti anche i carabinieri, che hanno ricevuto la segnalazione e sono giunti sul luogo del rinvenimento insieme al personale del 118. L'identificazione della salma, un uomo di mezza età con i capelli bianchi ed i vestiti addosso, non è ancora avvenuta. Stanno operando anche i sommozzatori dei vigili del fuoco.

Aggiornamento ore 20.55: il corpo è stato appena recuperato. Il signore deceduto non aveva addosso documenti o oggetti personali.