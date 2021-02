Via Toledo, cadavere di un 56enne trovato a terra: indagano i carabinieri

Il corpo privo di vita di un uomo di 56 anni, è stato ritrovato in via Toledo. A segnalare il cadavere è stata una donna che, affacciatasi dal balcone di casa, ha notato l'uomo a terra e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Si indaga sulla causa del decesso: dalle prime indiscrezioni raccolte, infatti, il cadavere non riportava alcuna ferita.

In aggiornamento