E' morto l'uomo caduto da un soppalco mentre raccoglieva le olive

Non ce l'ha fatta Antonino Crispo, vigile urbano di Scordia in pensione di 80 anni rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un'altezza di circa quattro metri mentre raccoglieva le olive nel suo terreno di proprietà in via Berlinguer, Scordia. Le sue condizioni erano apparse subito critiche e dopo l'incidente era stato trasportato in autoambulanza all'ospedale San Marco di Catania, dove purtroppo è deceduto qualche ora dopo.