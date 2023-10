Perde l'equilibrio e cade mentre raccoglie le olive: un uomo in gravi condizioni

Un uomo di 80 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un'altezza di circa quattro metri mentre raccoglieva le olive nel suo terreno di proprietà in via Berlinguer, Scordia. L'incidente ha richiesto il trasporto d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Marco di Catania.

L'allarme è stato lanciato dalla moglie dell'anziano, che ha immediatamente richiesto l'intervento dei sanitari del 118. Sul posto sono giunti prontamente sia i soccorritori del 118 che i vigili del fuoco. Le condizioni dell'uomo si sono rivelate gravi sin da subito, poiché nell'impatto con il suolo avrebbe battuto la testa.